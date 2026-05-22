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Le petit livre des baleines et autres cétacés

Annalisa Berta, Robert Young

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Un petit livre fait de grands savoirs ! Savez-vous que les cétacés partagent des ancêtres communs avec les hippopotames ? Que leur corps fusiforme et hydrodynamique réduit la traînée dans l'eau, facilitant la nage ? Que la baleine à bec d'oie détient le record de profondeur avec 2 992 m et de durée d'apnée avec 3h42 ? Maintenant oui ! Le Petit Livre des baleines et autres cétacés vous apprendra tout de ces mammifères marins curieux et fascinants. Conçu et rédigé par des experts, ce livre illustré explore en détail leur univers : communication vocale complexe, morphologie, systèmes sensoriels sophistiqués, structures sociales variées, etc. Il n'oublie pas non plus d'explorer notre rapport à l'animal en évoquant leur place dans les mythes et légendes à travers le monde. Un livre de référence à toujours avoir dans sa poche !

Par Annalisa Berta, Robert Young
Chez Delachaux et Niestlé

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Auteur

Annalisa Berta, Robert Young

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Animaux sauvages

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Le petit livre des baleines et autres cétacés

Annalisa Berta, Robert Young trad. Pierre Fauve

Paru le 29/05/2026

160 pages

Delachaux et Niestlé

14,90 €

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