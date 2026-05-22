Un petit livre fait de grands savoirs ! Savez-vous qu'il existe environ 100 000 espèces de champignons connues et sans doute près de 1, 5 million au total ? Que Termitomyces titanicus est le plus grand champignon connu à ce jour ? Que les plus anciens champignons identifiables datent de plus de 460 millions d'années ? Savez-vous aussi qu'il existe environ 80 espèces de champignons bioluminescents ? Maintenant oui ! Le Petit Livre des champignons vous invite à découvrir ces organismes curieux et fascinants, ni plantes ni animaux. Conçu et rédigé par un expert, ce livre illustré explore en détail leur univers : formes et fonctions, mutualisme, reproduction, habitat, conservation, etc. Il n'oublie pas non plus notre rapport aux champignons nous entraînant au coeur des mythes et croyances à travers le monde. Un livre de référence à toujours avoir dans sa poche !