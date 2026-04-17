Le bruit du monde

La carte bancaire est-elle la nouvelle arme des citoyens engagés ?? Peut-on éviter le burn-out militant ?? Le syndica­lisme fait-il encore rêver les jeunes ?? Jusqu'où aller pour se faire entendre ?? Qui menace vraiment l'économie ?? Sous la direction de Thierry Beaudet, président du CESE de ? 2021 à? 2026, ce Dictionnaire passionné dresse un portrait vivant et pluriel de la société civile à partir des questions qu'elle se pose à elle-même. D'Autoentrepreneur à Syndicalisme, de Bénévolat à Désobéissance, d'E-sport à Philanthropie, en passant par Ecologie, Médias ou Paritarisme, plus de soixante voix (dirigeants syndicaux et patronaux, responsables associatifs, militants, chercheurs) s'y croisent pour répondre à ces interpellations. Un panorama sans équivalent, qui mêle franchise, diversité des points de vue et conviction ? : la société civile est ce "? bruit du monde ? " qu'il nous faut impérativement entendre. Thierry Beaudet ancien instituteur, a présidé la MGEN, le groupe VYV - qu'il a cofondé, et la Mutualité Française, avant d'être élu à la présidence du CESE (2021-2026). sous la direction de thierry beaudet Youssef Achour, Sophie Beau, Sophie Binet, Dominique Carlac'h, Cyril Chabanier, Eric Chenut, Stéphanie ­Clément-Grandcourt, Caroline Cross, Romain Dargent, Caroline de Haas, Pascal Demurger, Sarah Durieux, Sarah Durocher, Laurent Escure, Pierre Ferracci, Antoine Gatet, François Hommeril, Pierrick Horel, ­ Jean-François Julliard, Marion Lelouvier, Marylise Léon, Priscillia Ludosky, Patrick Martin, Eric Meyer, Diane Milleron-Deperrois, Kenza Occansey, Alexandra Palt, Michel Picon, Amir ­Reza-Tofighi, Jean-Michel Richard, Christophe Robert, Arnaud Rousseau, Manon Rousselot-Pailley, Sanaa Saitouli, Frédéric Souillot, ­Marie-Amandine Stevenin, Nathalie Tehio, Claire Thoury, Lilian Thuram...