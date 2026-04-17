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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Diable pâle

Vincent Brugeas, Nicolas Siner

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Frère de sang pour les Apaches, Taglito joue un jeu dangereux : infiltrer les rangs des Blancs, manipuler bandits et shérifs, et agir en secret pour livrer armes et espoir à la tribu qui l'a adopté. Pris entre deux mondes qui se déchirent, obligé de mentir, de trahir et de composer avec la violence de tous, celui qu'on appelle Le Diable Pâle doit sans cesse réinventer son rôle pour survivre et servir la cause qu'il s'est choisie. Dans cet Ouest sans pitié, il suffit d'un faux pas pour que le masque tombe et que le danger frappe de tous côtés.

Par Vincent Brugeas, Nicolas Siner
Chez Le Lombard

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Auteur

Vincent Brugeas, Nicolas Siner

Editeur

Le Lombard

Genre

Western

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Diable pâle

Vincent Brugeas, Nicolas Siner

Paru le 17/04/2026

64 pages

Le Lombard

16,95 €

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Scannez le code barre 9782808212595
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