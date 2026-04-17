Frère de sang pour les Apaches, Taglito joue un jeu dangereux : infiltrer les rangs des Blancs, manipuler bandits et shérifs, et agir en secret pour livrer armes et espoir à la tribu qui l'a adopté. Pris entre deux mondes qui se déchirent, obligé de mentir, de trahir et de composer avec la violence de tous, celui qu'on appelle Le Diable Pâle doit sans cesse réinventer son rôle pour survivre et servir la cause qu'il s'est choisie. Dans cet Ouest sans pitié, il suffit d'un faux pas pour que le masque tombe et que le danger frappe de tous côtés.