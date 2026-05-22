Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Séraphine de Senlis

Wilhem Uhde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est des rencontres dont il serait fort présomptueux d'établir la nature. Celle qui fit se croiser Wilhelm Uhde (1874-1947) et Séraphine Louis (1864-1942) appartient, sans nul doute, à cette catégorie. Il est, lui, un critique et marchand d'art allemand, le découvreur de peintres comme Braque ou Picasso ; elle est, elle, une jeune femme exerçant le métier de domestique auprès de familles bourgeoises de Senlis. Une simple servante, ignorant tout du monde de l'art, une peintre du dimanche, enfermée dans son monde, au point d'être internée en 1934, jusqu'à son dernier jour. Il la rencontre en 1913 et deviendra son collectionneur et son mécène. Evénement capital et hors du commun que Wilhelm Uhde nous relate avec douceur et profondeur dans ce récit où l'on découvre l'artiste peintre la plus singulière et la plus émouvante qui puisse être, et que Wilhelm Uhde s'obstinera à faire connaître en organisant à Paris, à New York ou encore à Zürich, des expositions où figuraient nombre de ses oeuvres.

Par Wilhem Uhde
Chez Editions Marguerite Waknine

|

Auteur

Wilhem Uhde

Editeur

Editions Marguerite Waknine

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Séraphine de Senlis par Wilhem Uhde

Commenter ce livre

 

Séraphine de Senlis

Wilhem Uhde trad. Nicolas Cavaillès

Paru le 22/05/2026

44 pages

Editions Marguerite Waknine

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493282767
9782493282767
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.