Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Federico García Lorca : « Et si… »

Albert Bensoussan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si Federico García Lorca n'avait pas été fusillé ? Dans Federico García Lorca : "Et si... " , Albert Bensoussan transforme une absence historique en vertige littéraire, entre essai, fiction et mémoire vive. Avec Federico García Lorca : "Et si... " , Albert Bensoussan imagine l'impensable : un Lorca survivant à l'été 1936. Ce point de bascule ouvre un livre singulier, à la croisée de l'essai, de l'uchronie et du portrait littéraire. Albert Bensoussan y relit l'oeuvre, la vie publique et secrète, le désir, la censure, l'Espagne meurtrie et l'héritage immense de Federico García Lorca, jusque dans la culture contemporaine. Porté par une écriture vive et incarnée, Federico García Lorca : "Et si... " donne envie de lire ou relire le poète sans filtre scolaire. Chez Elysande éditions, Albert Bensoussan signe un texte libre, érudit et accessible, pensé pour les lecteurs de littérature, de théâtre, de poésie et d'histoire culturelle. "Un livre qui rend Lorca à la vie, à son désir, à sa modernité et à son influence intacte. Albert Bensoussan éclaire une oeuvre immense sans la figer, et rappelle combien Lorca nous parle encore aujourd'hui". Jérôme Patalano, éditeur chez Elysande.

Par Albert Bensoussan
Chez Editions Elysande

|

Auteur

Albert Bensoussan

Editeur

Editions Elysande

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Federico García Lorca : « Et si… » par Albert Bensoussan

Commenter ce livre

 

Federico García Lorca : « Et si… »

Albert Bensoussan

Paru le 22/05/2026

280 pages

Editions Elysande

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487898561
9782487898561
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.