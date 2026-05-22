Et si Federico García Lorca n'avait pas été fusillé ? Dans Federico García Lorca : "Et si... " , Albert Bensoussan transforme une absence historique en vertige littéraire, entre essai, fiction et mémoire vive. Avec Federico García Lorca : "Et si... " , Albert Bensoussan imagine l'impensable : un Lorca survivant à l'été 1936. Ce point de bascule ouvre un livre singulier, à la croisée de l'essai, de l'uchronie et du portrait littéraire. Albert Bensoussan y relit l'oeuvre, la vie publique et secrète, le désir, la censure, l'Espagne meurtrie et l'héritage immense de Federico García Lorca, jusque dans la culture contemporaine. Porté par une écriture vive et incarnée, Federico García Lorca : "Et si... " donne envie de lire ou relire le poète sans filtre scolaire. Chez Elysande éditions, Albert Bensoussan signe un texte libre, érudit et accessible, pensé pour les lecteurs de littérature, de théâtre, de poésie et d'histoire culturelle. "Un livre qui rend Lorca à la vie, à son désir, à sa modernité et à son influence intacte. Albert Bensoussan éclaire une oeuvre immense sans la figer, et rappelle combien Lorca nous parle encore aujourd'hui". Jérôme Patalano, éditeur chez Elysande.