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20 sacs et pochettes au crochet

Editions de Saxe

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Un livre dédié aux sacs et pochettes au crochet, réalisés avec du fil léger. Vous y trouverez des modèles variés, du sac à provisions pliable au sac du quotidien, en passant par le grand cabas multiusage ou le sac à fond renforcé. Des pochettes et pochons assortis permettent d'organiser le contenu de votre sac, pour allier praticité et style en toutes saisons. Dans ce livre, vous découvrirez : 20 modèles et leurs variantes au crochet : sacs à provisions, sacs du quotidien, sacs à fond renforcé, sacs & pochettes à motifs originaux, grands sacs... Explications détaillées avec diagrammes et schémas Points de base du crochet inclus.

Par Editions de Saxe
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Editions de Saxe

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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20 sacs et pochettes au crochet

Editions de Saxe

Paru le 17/04/2026

80 pages

Les Editions de Saxe

17,90 €

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Scannez le code barre 9782756543154
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