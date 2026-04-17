20 sacs et pochettes au crochet

Un livre dédié aux sacs et pochettes au crochet, réalisés avec du fil léger. Vous y trouverez des modèles variés, du sac à provisions pliable au sac du quotidien, en passant par le grand cabas multiusage ou le sac à fond renforcé. Des pochettes et pochons assortis permettent d'organiser le contenu de votre sac, pour allier praticité et style en toutes saisons. Dans ce livre, vous découvrirez : 20 modèles et leurs variantes au crochet : sacs à provisions, sacs du quotidien, sacs à fond renforcé, sacs & pochettes à motifs originaux, grands sacs... Explications détaillées avec diagrammes et schémas Points de base du crochet inclus.