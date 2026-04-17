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Joyeux patchwork Sunbonnet Sue

Reiko Kato

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La créatrice Reiko Kato, renommée pour ses adorables personnages Subonnet Sue, réunit dans ce livre 115 petits personnages répartis sur 31 modèles. Ce livre ravira les passionnés d'appliqué, offrant une grande variété de projets allant des sacs et pochettes aux accessoires pour la maison et la décoration. Chaque modèle est pensé pour être charmant, ludique et facile à réaliser, avec des gabarits en taille réelle. Dans ce livre, vous découvrirez : 31 modèles appliqués de Sunbonnet Sue. Des modèles divers : sacs, pochettes, panneaux, set de table, accessoires de couture... Gabarits en taille réelle inclus.

Par Reiko Kato
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

Reiko Kato

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Patchwork

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Joyeux patchwork Sunbonnet Sue

Reiko Kato

Paru le 17/04/2026

96 pages

Les Editions de Saxe

19,90 €

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Scannez le code barre 9782756543147
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