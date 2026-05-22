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FC Foot

Timothée Ostermann, Olivier Bron

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Une pelouse rabougrie, un ballon dégonflé, des chaussures trouées, et malgré tout, votre talent qui éclabousse les spectateurs. Passements de jambes, crochets, passes lumineuses et extérieur du pied dans le petit filet : ce jour-là, il n'y avait que vous sur le terrain. Et en tribunes, un scout à qui vous tapez dans l'oeil. Ca y est, votre carrière est lancée ! Qui n'a jamais rêvé de devenir footballeur professionnel ? S'il n'y avait eu ce léger problème de ligaments croisés, cette hygiène de vie un peu aléatoire, ou cet entourage douteux, c'est sûr, vous aussi, vous y seriez déjà, au Real Madrid. Vous aviez un Benzema dans chaque orteil, et pourtant, la vie en a décidé autrement. Dommage pour le football. FC Foot est l'occasion de prendre votre revanche sur la vie. Vous incarnez Plitini, orphelin élevé au Brésil, talent du Ballon rond découvert par les recruteurs du BlueBull Sao Paulo, promis à une grande carrière. Dans ce livre-dont-vous-êtes-le-héros (ou l'héroïne ! ) conçu par Timothée Ostermann et Olivier Bron, vous devrez, comme sur le terrain, faire les bons choix. Eviter les embuches, faire la bonne passe, vous attirer les faveurs de vos partenaires : percer dans le monde du foot est un jeu bien plus difficile qu'il n'y parait. Mais accrochez-vous : en cette année de Coupe du Monde, le Ballon d'or est peut-être au bout du chemin ! A vous de jouer !

Par Timothée Ostermann, Olivier Bron
Chez 2042

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Auteur

Timothée Ostermann, Olivier Bron

Editeur

2042

Genre

Humour

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FC Foot

Timothée Ostermann, Olivier Bron

Paru le 22/05/2026

2042

19,50 €

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