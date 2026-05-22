Miles Davis - Bitches Brew ou le jazz psychédélique

Quand Miles Davis s'attelle à la conception de Bitches Brew durant l'été 1969, sa réputation de sideman bebop, de pionnier du cool et du jazz modal le précède, mais à 40 ans passés, le trompettiste ne suscite plus le même enthousiasme chez les critiques et le public. Il entreprend pourtant une mue à la fin des sixties, accélérée par la rencontre avec Betty Mabry, qui l'oriente vers les musiques funk, rock et psychédéliques de James Brown, Jimi Hendrix et Sly Stone. Sous sa direction, un large ensemble comptant, entre autres, Chick Corea, John McLaughlin, Bennie Maupin et Wayne Shorter assure des jam sessions que le producteur Teo Macero réagence sous la forme du double album studio le plus vendu de l'histoire du jazz. Non seulement Bitches Brew rompt avec les codes du hard bop et du free jazz qui l'ont précédé, mais il replace Miles Davis au premier plan et ouvre la brèche du jazz fusion dans laquelle s'engouffrent The Headhunters, Weather Report, Mahavishnu Orchestra et Return To Forever. Cette édition révisée de Bitches Brew ou le jazz psychédélique raconte ainsi le tournant électrique de Miles Davis influencé par la pop, et analyse les sessions d'enregistrement ainsi que le travail de post-production à l'origine de ce disque.