Mémopad, un format d'organiseur aimanté optimisé pour une organisation familiale simple, de qualité et efficace ! Planifiez semaine après semaine votre année en toute simplicité. Un planning hebdomadaire de Septembre 2026 à Décembre 2027 (16 mois) avec de grandes cases pour noter ses activités + un bloc de liste de courses détachables + un bloc de post-it pour ne rien oublier + 1 crayon à papier + 2 gros aimants au dos pour aimanter au frigo + au dos de chaque page, les fruits et légumes de saison Calendrier aimanté mensuel, 16 mois, septembre 2026-décembre 2027