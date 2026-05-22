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Organiseur mensuel Kifékoi

Editions 365

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L'organiseur indispensable pour savoir qui fait quoi à la maison toute l'année, de sept. 2026 à déc. 2027, avec une grande double-page par semaine, une ligne par jour et une colonne pour chaque personne de la maison (jusqu'à 5 personnes). Idéal pour les familles ou les colocations ! - Des astuces de cuisine à découvrir au fil des semaines - Les vacances scolaires 2026-2027 - 2 pages de stickers - Une pochette pour ranger listes, coupons, messages et informations utiles - Des aimants solides fournis pour fixer le Kifékoi sur le frigo, à la vue de tous : pas de raisons que ce soit toujours les mêmes qui s'y collent ! Organiseur par colonne sur 16 mois, calendrier de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur mensuel Kifékoi

Editions 365

Paru le 22/05/2026

32 pages

Editions 365

13,99 €

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Scannez le code barre 9782383826873
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