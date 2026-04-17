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#Imaginaire

Fake News

Léon Maret

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Le Saviez-vous ? Le Poississon est un saucisson de poisson. Le G-Bain est une convention internationale où les dirigeants de 20 pays les plus puissants de la planète se réunissent pour décider de l'avenir du monde dans une baignoire géante. Les arbres palbouleaux verruqueux d'Amérique Centrale ont littéralement des poils sous les aisselles. Des fun facts comme ceux-ci, Léon Maret en connaît des milliers. Sauf que, bien sûr, tout est faux — quoique... à l'heure de la post-vérité, le faux existe-t-il encore ? Dans la revue Topo, Léon Maret est chargé depuis 2020 de désinformer des ados. Tous les deux mois, il inocule son drôle de venin à dose homéopathique, entrainant leurs cerveaux encore en formation à tester leur esprit critique. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Noble mission pédagogique ou vaste entreprise de mystification ? Allez savoir...

Par Léon Maret
Chez 2042

|

Auteur

Léon Maret

Editeur

2042

Genre

Humour

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Fake News

Léon Maret

Paru le 17/04/2026

80 pages

2042

19,99 €

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