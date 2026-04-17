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Le défi amoureux du démon Wilhelm

Yui Amano

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Humains et démons ont signé un traité de paix. Cependant, l'entreprise ultra puissante des démons souhaite recruter plus d'humains pour grossir encore et encore. Cependant, le héros humain représente un obstacle en s'opposant aux démons recruteurs. Le grand patron décide donc d'envoyer son second, Wilhelm, le séduire et le détourner de sa mission de protection. Le hic, c'est que Wilhelm, malgré son âge avancé, n'a aucune expérience en amour. Mais il n'a pas le choix, il doit obéir aux caprices de son supérieur.

Par Yui Amano
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Yui Amano

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Le défi amoureux du démon Wilhelm

Yui Amano

Paru le 17/04/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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