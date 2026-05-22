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Les 50 ans du PUNK, de A à Z

Jean-Eric Perrin, Francis Dordor

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En 2026, le punk fête ses 50 ans. Nombre de livres, au fil du temps, se sont déjà penchés sur le sujet, mais celui-ci ouvre une nouvelle voie, à travers un abécédaire du punk. Une façon transversale d'aborder le sujet, qui mêle une perspective historique à des chemins détournés, des anecdotes croustillantes, ou encore des géographies précises, mais surtout expérience vécue par les deux auteurs, Francis Dordor et Jean-Eric Perrin. Figures de la critique rock française, ils ont dirigé ensemble le magazine Best à la fin des années 1980 ; mais auparavant, au sein de ce magazine pour l'un et de son concurrent Rock & Folk pour l'autre, ils ont accompagné la révolution du rock, sur le terrain, en parcourant ce répertoire en reporters avisés. Vingt-six entrées pour (re)découvrir les groupes, les lieux, les looks, les fanzines et les personnalités qui ont fait cette histoire dont personne, en 1976-1977, ne se doutait que ce serait, un jour, l'HISTOIRE.

Par Jean-Eric Perrin, Francis Dordor
Chez GM Editions

|

Auteur

Jean-Eric Perrin, Francis Dordor

Editeur

GM Editions

Genre

Histoire de la musique

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Les 50 ans du PUNK, de A à Z

Jean-Eric Perrin, Francis Dordor

Paru le 05/06/2026

272 pages

GM Editions

30,00 €

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