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#Manga

Queutard légendaire VS Cul d’acier T04

Totofumi

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- Une comédie sexy et déjantée qui place le plaisir au premier plan ! - Totofumi présente des délinquants au coeur tendre qui luttent contre leurs sentiments, mais que l'attirance charnelle tend à faire flancher. "Je n'aurais jamais pensé être aussi excité par un homme... Est-ce que c'est ça, l'amour ? ! " Au lycée préfectoral de Hachitne, plus communément appelé lycée de Haten, deux élèves font parler d'eux... Le queutard légendaire Iori Mikagura, qui passe son temps à séduire toutes les filles qu'il croise 365 jours par an, et Minami Sena, un vrai trou du cul ambulant qui passe son temps à rejeter tous ceux qui s'approchent de lui pour mater son fessier d'acier. Mikagura et Sena décident ainsi de se livrer à une véritable bataille de sexe ! Mais ils vont devoir faire face à des sentiments inattendus...

Par Totofumi
Chez Taifu Comics

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Auteur

Totofumi

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Queutard légendaire VS Cul d’acier T04

Totofumi

Paru le 05/06/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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Scannez le code barre 9782375066171
9782375066171
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