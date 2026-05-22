Queutard légendaire VS Cul d’acier T04

- Une comédie sexy et déjantée qui place le plaisir au premier plan ! - Totofumi présente des délinquants au coeur tendre qui luttent contre leurs sentiments, mais que l'attirance charnelle tend à faire flancher. "Je n'aurais jamais pensé être aussi excité par un homme... Est-ce que c'est ça, l'amour ? ! " Au lycée préfectoral de Hachitne, plus communément appelé lycée de Haten, deux élèves font parler d'eux... Le queutard légendaire Iori Mikagura, qui passe son temps à séduire toutes les filles qu'il croise 365 jours par an, et Minami Sena, un vrai trou du cul ambulant qui passe son temps à rejeter tous ceux qui s'approchent de lui pour mater son fessier d'acier. Mikagura et Sena décident ainsi de se livrer à une véritable bataille de sexe ! Mais ils vont devoir faire face à des sentiments inattendus...