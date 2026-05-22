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Pick a Papa

Tsurukame Mayo

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- Un récit touchant à l'esthétique chaleureuse et réaliste. Tsurukame Mayo met en lumière le quotidien avec humour et bienveillance. - Un BL qui mélange confort et prise de conscience. A la fois, cosy, sexy et profondément humain, Pick a papa nous fait sourire autant que réfléchir à ce qu'on attend vraiment d'une relation. - Une lecture addictive avec des personnages attachants qui vont devoir s'apprivoiser et à, peut-être, s'aimer... Une comédie familiale et romantique renversante ! A la mort de son ancienne petite amie Ririko, Sentarô est convié à ses obsèques. Là-bas, il retrouve Tôma, avec qui il partage une querelle passée. La mère de Ririko leur annonce alors que sa fille avait entre-temps donné naissance à Meguru, une petite fille de six ans, et que l'un d'entre eux serait son père. C'est pour décider de son futur tuteur qu'elle demande aux deux garçons d'emménager trois mois ensemble avec sa petite fille. Ainsi débute une colocation mouvementée à trois dans le petit appartement de Sentarô... Qui sera le père de Meguru ? !

Par Tsurukame Mayo
Chez Taifu Comics

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Auteur

Tsurukame Mayo

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Pick a Papa

Tsurukame Mayo

Paru le 26/06/2026

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

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