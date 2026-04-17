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La fidélité au réel

Daniel Horowitz

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Dans une époque prompte à recouvrir les faits de rhétorique morale, à substituer aux réalités des récits plus confortables, Daniel Horowitz choisit une autre voie : celle de la fidélité au réel. Né dans la communauté juive ashkénaze d'Anvers, autodidacte, polyglotte, mélomane, il a conduit une longue carrière professionnelle avant d'émigrer en Israël. La fidélité au réel est le fruit d'une réflexion forgée tout au long d'une vie, au croisement de l'histoire juive, de la culture européenne et de la morale contemporaine. Il l'écrit avec l'urgence de celui qui sait que le temps n'attend pas. Ce livre n'est pas un réquisitoire. C'est une exigence. Une exigence de regard, de mémoire, de transmission. Il traverse les points les plus sensibles de notre temps : l'antisémitisme sous de nouveaux visages, la faillite morale d'une partie des élites occidentales, la solitude d'Israël face au monde, le délitement culturel et spirituel de l'Occident. Mais Horowitz ne traite pas ces questions comme des sujets séparés — il les relie, parce qu'elles disent au fond une seule et même vérité : lorsqu'une civilisation s'installe dans le mensonge, elle commence à se défaire. Pour éclairer sa réflexion, il convoque une galerie de penseurs d'une rare richesse : Maïmonide, Spinoza, Marcel Proust, Albert Camus, Georges Steiner, Georges Bensoussan... Autant de témoins d'une exigence commune : la mémoire fidèle au réel est toujours vulnérable, toujours dérangeante. Elle refuse les absolutions commodes, contredit les récits établis, oblige à regarder en face ce que l'on préférerait taire. La mémoire n'est pas un refuge. C'est une responsabilité. Et c'est peut-être là, face à la barbarie, que tout se joue : dans cette fidélité obstinée au réel qui conduit, lucidement, à choisir la vie.

Par Daniel Horowitz
Chez FYP éditions

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Auteur

Daniel Horowitz

Editeur

FYP éditions

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La fidélité au réel

Daniel Horowitz

Paru le 17/04/2026

256 pages

FYP éditions

24,50 €

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