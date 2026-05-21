Sicile en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir la Sicile lors d'un court séjour. Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne des rues enfiévrées de Palerme au sommet de l'Etna , pour découvrir les lieux emblématiques et les plus beaux paysages de la Sicile ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : Les endroits incontournables à voir en Sicile : le palais des Normands à Palerme, les temples d'Agrigente et de Selinonte, les édifices baroques de Syracuse, les plages de Cefalú ou de Torre Salsa... Des sélections thématiques : le top des plaisirs balnéaires en Sicile, la gastronomie (spécialités, vins, glaces, marchés), l'héritage antique... Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. Promenades et itinéraires thématiques : arpenter l' île de Favignana à vélo, parcourir le massif des Madonies en voiture, gravir l'Etna à pied... Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Palerme et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de la Sicile. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de la Sicile.