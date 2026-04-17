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Brecht et les mauvais temps nouveaux

Olivier Neveux

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Un spectre pourrait bien de nouveau hanter le théâtre politique : le brechtisme. Non pas à l'identique de ce qu'il a été mais ajusté aux mauvais temps nouveaux. C'est que l'oeuvre du dramaturge, poète, metteur en scène et théoricien Bertolt Brecht (1898-1956), marxiste et antifasciste, fournit de fortes et discutables hypothèses pour intervenir dans la situation présente. C'était ce qu'il souhaitait : être utile. A partir d'oeuvres théâtrales contemporaines (Christiane Jatahy, Tiago Rodrigues, Angelica Lidell, Maguy Marin...), il s'agit, alors, de se demander, avec lui, comment traverser et transformer ces "sombres temps" . Sa contribution est importante : Brecht fournit des outils précieux ("distanciation" , "gestus" , "réalisme"), ses polémiques contre d'autres "théâtres politiques" peuvent encore orienter, et il expose de façon suggestive l'équation difficile d'un art populaire et combatif, au service du plus grand nombre. Le relire et le redécouvrir, à contretemps, amène, dès lors, à envisager autrement ce que peut le théâtre pour les luttes. Et à reconsidérer la fonction sociale qu'il occupe : à quoi et à qui doit-il servir ? Pour quelle société ? Avec cet ouvrage, Olivier Neveux poursuit son exploration des rapports que peuvent entretenir le théâtre et la politique. Ici, en l'occurrence, la politique est communiste et elle requiert pour ce faire de trouver ce qui, dans la radicalité du théâtre, lui permet de participer, à sa manière, à la "destruction de l'ordre existant" .

Par Olivier Neveux
Chez La Fabrique

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Auteur

Olivier Neveux

Editeur

La Fabrique

Genre

Théâtre - Essais

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Brecht et les mauvais temps nouveaux

Olivier Neveux

Paru le 17/04/2026

300 pages

La Fabrique

20,00 €

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Scannez le code barre 9782358723169
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