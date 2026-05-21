Une version collector avec jaspage et couverture exclusive du best-seller 31 jours pour t'aimer ! Imaginez... Vous trouvez une lettre froissée sur une table... . Vous y répondez alors qu'elle ne vous était pas destinée... . Et pendant 31 jours, vous échangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas... C'est ce qui est en train de m'arriver. Alors que mes vacances étaient toutes tracées, il suffit d'une lettre pour tout faire dérailler. Si on m'avait dit que je vivrais l'été le plus fou de ma vie à écrire à un inconnu, je ne l'aurais pas cru. Mais... est-ce vraiment un inconnu ?