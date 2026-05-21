Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

31 jours pour t'aimer

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une version collector avec jaspage et couverture exclusive du best-seller 31 jours pour t'aimer ! Imaginez... Vous trouvez une lettre froissée sur une table... . Vous y répondez alors qu'elle ne vous était pas destinée... . Et pendant 31 jours, vous échangez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas... C'est ce qui est en train de m'arriver. Alors que mes vacances étaient toutes tracées, il suffit d'une lettre pour tout faire dérailler. Si on m'avait dit que je vivrais l'été le plus fou de ma vie à écrire à un inconnu, je ne l'aurais pas cru. Mais... est-ce vraiment un inconnu ?

Par Sophie Jomain, Manon Bucciarelli
Chez Editions Auzou

|

Auteur

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Editeur

Editions Auzou

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 31 jours pour t'aimer par Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Commenter ce livre

 

31 jours pour t'aimer

Sophie Jomain, Manon Bucciarelli

Paru le 21/05/2026

376 pages

Editions Auzou

27,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039568975
9791039568975
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.