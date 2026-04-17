Précipité du haut d'un immeuble par un producteur de télévision sans scrupules, le dessinateur de BD Otohiko Yamanobe acquiert la faculté, appelée "Diletta" , de faire physiquement partager aux gens qui l'entourent les fantasmes délirants de son cerveau d'artiste génial. Le producteur va populariser le "Diletta" en construisant un immense émetteur, créant ainsi un nouveau média bien plus puissant que la télévision... Réflexion sur les médias et condamnation ironique de la société du spectacle, cette fable d'Osamu Tezuka confirme le talent visionnaire de l'auteur, qui a inventé le "Diletta" plus de trente ans avant l'explosion d'internet et des mondes virtuels.