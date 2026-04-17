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Diletta

Osamu Tezuka

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Précipité du haut d'un immeuble par un producteur de télévision sans scrupules, le dessinateur de BD Otohiko Yamanobe acquiert la faculté, appelée "Diletta" , de faire physiquement partager aux gens qui l'entourent les fantasmes délirants de son cerveau d'artiste génial. Le producteur va populariser le "Diletta" en construisant un immense émetteur, créant ainsi un nouveau média bien plus puissant que la télévision... Réflexion sur les médias et condamnation ironique de la société du spectacle, cette fable d'Osamu Tezuka confirme le talent visionnaire de l'auteur, qui a inventé le "Diletta" plus de trente ans avant l'explosion d'internet et des mondes virtuels.

Par Osamu Tezuka
Chez Flblb

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Auteur

Osamu Tezuka

Editeur

Flblb

Genre

Seinen/Homme

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Diletta

Osamu Tezuka trad. Rodolphe Massé, Jacques Lalloz

Paru le 17/04/2026

408 pages

Flblb

23,00 €

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