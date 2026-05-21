A trente-huit ans passés, entourée d'une famille aimante et de nombreux amis, Noémie renvoie l'image du parfait bonheur, de la réussite et de l'insouciance. Mais soudain, le drame survient : en quelques mois, son mari meurt, dans la fleur de l'âge, d'un cancer foudroyant. Vivre après Marc est le récit poignant d'une épouse et d'une mère face à la maladie et la mort. " En réaction à mes mots emplis d'amour, un frisson violent parcourt le corps de ma fille. A cinq ans, elle ne sait pas encore verbaliser ses émotions. Son corps exprime ce que ses mots ne parviennent à dire : que c'est injuste, qu'elle est inquiète et qu'elle a peur. Je viens de lui annoncer que son père est entré dans le coma - et qu'il ne se réveillera plus. " A trente-huit ans, entourée d'une famille aimante et de nombreux amis, Noémie renvoie l'image du parfait bonheur, de la réussite et de l'insouciance. Mais soudain, sa vie bascule : son mari est atteint d'un cancer agressif. Vivre après Marc est le récit poignant d'une épouse et d'une mère confrontée à la maladie et à la mort. Comment aider l'être aimé à affronter la souffrance, les soins, les questions essentielles jusqu'à ses derniers instants ? Comment préparer ses jeunes enfants au décès de leur père ? Comment trouver le courage de faire front quand tout s'écroule et réussir à vivre heureuse, après Marc ? Un témoignage lumineux, un vibrant appel à la vie.