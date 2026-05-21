Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Utiliser l'IA pour construire ses cours en Primaire

Pierre Lignée, Nabila Errami, Sandrine Dhenin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide pratique pour explorer toutes les potentialités offertes par l'IA pour préparer ses cours Ce guide donne toutes les clés pour comprendre les possibilités offertes par l'IA, apprendre à l'utiliser efficacement et en cerner les limites. - 45 fiches pratiques pas à pas fondées sur des problématiques de classe variées, pour : - Optimiser son temps et gagner en efficacité - Personnaliser les apprentissages - Créer un assistant de classe - Prendre du recul sur les résultats obtenus et les améliorer - Faire évoluer ses pratiques et devenir un enseignant augmenté - Une structure de fiche simple d'accès et toujours construite sur le même modèle : 1 une présentation claire de l'objectif visé et du contexte 2 des exemples de prompts, analysés et commentés, avec leurs résultats 3 des astuces pour gagner en efficacité 4 des points de vigilance à prendre en compte - Quelques éléments théoriques pour comprendre comment fonctionne l'IA - Une réflexion et un retour critique sur les potentialités de l'IA pour permettre un usage raisonné.

Par Pierre Lignée, Nabila Errami, Sandrine Dhenin
Chez Belin

|

Auteur

Pierre Lignée, Nabila Errami, Sandrine Dhenin

Editeur

Belin

Genre

Pédagogie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Utiliser l'IA pour construire ses cours en Primaire par Pierre Lignée, Nabila Errami, Sandrine Dhenin

Commenter ce livre

 

Utiliser l'IA pour construire ses cours en Primaire

Pierre Lignée, Nabila Errami, Sandrine Dhenin

Paru le 04/06/2026

256 pages

Belin

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035846237
9791035846237
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.