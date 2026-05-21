Utiliser l'IA pour construire ses cours en Primaire

Un guide pratique pour explorer toutes les potentialités offertes par l'IA pour préparer ses cours Ce guide donne toutes les clés pour comprendre les possibilités offertes par l'IA, apprendre à l'utiliser efficacement et en cerner les limites. - 45 fiches pratiques pas à pas fondées sur des problématiques de classe variées, pour : - Optimiser son temps et gagner en efficacité - Personnaliser les apprentissages - Créer un assistant de classe - Prendre du recul sur les résultats obtenus et les améliorer - Faire évoluer ses pratiques et devenir un enseignant augmenté - Une structure de fiche simple d'accès et toujours construite sur le même modèle : 1 une présentation claire de l'objectif visé et du contexte 2 des exemples de prompts, analysés et commentés, avec leurs résultats 3 des astuces pour gagner en efficacité 4 des points de vigilance à prendre en compte - Quelques éléments théoriques pour comprendre comment fonctionne l'IA - Une réflexion et un retour critique sur les potentialités de l'IA pour permettre un usage raisonné.