Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mais comment tu fais ?

Silent Jill, Jill

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai écrit ce livre pour vous, pour toi, pour celles qui se posent cette question qui revient souvent quand j'échange avec d'autres femmes : Mais, Jill, comment tu fais ? " Avec sincérité, humour et franc parler, Jill partage son parcours de femme, de mère et d'entrepreneuse : les chemins empruntés, les joies partagées, les obstacles rencontrés et les remises en question qui l'ont transformée. Jill souhaite aider toutes les femmes qui vivent ces mêmes expériences et leur redonner confiance en elles ! Cet ouvrage n'est ni un guide ni une méthode, c'est une conversation sincère, amusante et profonde, entre copines, autour de questions que beaucoup se posent en silence.

Par Silent Jill, Jill
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Silent Jill, Jill

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mais comment tu fais ? par Silent Jill, Jill

Commenter ce livre

 

Mais comment tu fais ?

Silent Jill, Jill

Paru le 21/05/2026

272 pages

Leduc.s éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538262
9791028538262
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.