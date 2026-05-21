Mais comment tu fais ?

"J'ai écrit ce livre pour vous, pour toi, pour celles qui se posent cette question qui revient souvent quand j'échange avec d'autres femmes : Mais, Jill, comment tu fais ? " Avec sincérité, humour et franc parler, Jill partage son parcours de femme, de mère et d'entrepreneuse : les chemins empruntés, les joies partagées, les obstacles rencontrés et les remises en question qui l'ont transformée. Jill souhaite aider toutes les femmes qui vivent ces mêmes expériences et leur redonner confiance en elles ! Cet ouvrage n'est ni un guide ni une méthode, c'est une conversation sincère, amusante et profonde, entre copines, autour de questions que beaucoup se posent en silence.