Barbarian's Taming

Je pensais qu'une fois ma soeur retrouvée, tout irait mieux. Qu'on redeviendrait inséparables. Mais non. Elle est heureuse, amoureuse... et moi ? Je suis seule. Horriblement seule. Je peine à trouver ma place dans cette tribu extraterrestre. Alors j'ai décidé de me rendre utile. Apprendre à chasser semblait une bonne idée. Sauf que mon professeur, c'est Hassen. Oui, ce Hassen. Le chasseur exilé. Cette brute à la peau bleue qui a kidnappé ma soeur. Celui que je devrais haïr. Mais, curieusement, il est aussi le seul à comprendre ce que je ressens. Et quand il me regarde, j'oublie tout le reste. Je voulais juste une distraction, un peu de plaisir sans engagement. Lui, il ne croit pas aux aventures. Et quand la planète se met à trembler et que notre monde s'effondre, je réalise que je pourrais bien perdre plus que ma liberté... Je pourrais perdre mon coeur.