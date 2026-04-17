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Barbarian's Taming

Ruby Dixon

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Je pensais qu'une fois ma soeur retrouvée, tout irait mieux. Qu'on redeviendrait inséparables. Mais non. Elle est heureuse, amoureuse... et moi ? Je suis seule. Horriblement seule. Je peine à trouver ma place dans cette tribu extraterrestre. Alors j'ai décidé de me rendre utile. Apprendre à chasser semblait une bonne idée. Sauf que mon professeur, c'est Hassen. Oui, ce Hassen. Le chasseur exilé. Cette brute à la peau bleue qui a kidnappé ma soeur. Celui que je devrais haïr. Mais, curieusement, il est aussi le seul à comprendre ce que je ressens. Et quand il me regarde, j'oublie tout le reste. Je voulais juste une distraction, un peu de plaisir sans engagement. Lui, il ne croit pas aux aventures. Et quand la planète se met à trembler et que notre monde s'effondre, je réalise que je pourrais bien perdre plus que ma liberté... Je pourrais perdre mon coeur.

Par Ruby Dixon
Chez Hachette

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Auteur

Ruby Dixon

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Barbarian's Taming

Ruby Dixon

Paru le 17/04/2026

344 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017293910
9782017293910
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