Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Vis, danse et aime

Saverio Tomasella

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En pleine pandémie, Flora se trouve confrontée à la perte de ses parents, tandis que son fils Théo quitte le nid familial pour entrer au Ballet de Düsseldorf. Face au vide et au sentiment d'être inutile, Flora décide de retourner voir Marc, qui l'aide à mieux accueillir ses émotions et retrouver le goût de vivre. Pour Théo, c'est une nouvelle étape, remplie de douceur et de tendresse, grâce à l'ouverture aux autres et à la découverte de l'amour. Un roman lumineux, fort et émouvant, à l'image de ses personnages si attachants. Et si la vie se chargeait de nous mener sur le chemin qui nous convient le mieux ?

Par Saverio Tomasella
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Saverio Tomasella

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vis, danse et aime par Saverio Tomasella

Commenter ce livre

 

Vis, danse et aime

Saverio Tomasella

Paru le 21/05/2026

240 pages

Leduc.s éditions

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538194
9791028538194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.