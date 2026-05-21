Vis, danse et aime

En pleine pandémie, Flora se trouve confrontée à la perte de ses parents, tandis que son fils Théo quitte le nid familial pour entrer au Ballet de Düsseldorf. Face au vide et au sentiment d'être inutile, Flora décide de retourner voir Marc, qui l'aide à mieux accueillir ses émotions et retrouver le goût de vivre. Pour Théo, c'est une nouvelle étape, remplie de douceur et de tendresse, grâce à l'ouverture aux autres et à la découverte de l'amour. Un roman lumineux, fort et émouvant, à l'image de ses personnages si attachants. Et si la vie se chargeait de nous mener sur le chemin qui nous convient le mieux ?