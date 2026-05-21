Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Mes assiettes IG bas

Marie-Laure André

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré vos efforts ? Vous avez souvent des baisses d'énergie après les repas sans raison ? Des envies de sucre incontrôlables en milieu d'après-midi ? Et si la cause était la composition de vos repas ? Avez-vous pensé à adopter l'alimentation IG bas ? Marie-Laure André, @marielaure_andre, l'experte diététicienne-nutritionniste suivie par + de 550 000 abonnés, vous donne toutes les clés pour choisir les bons aliments pour débuter, les indispensables des placards et surtout répond à toutes vos questions : comment adapter ses recettes IG bas aux régimes sans gluten ou sans lactose, quels sont les produits à favoriser ou à éviter, comment composer des menus IG bas équilibrés... Marie-Laure André vous ouvre ensuite les portes de sa cuisine et vous livre ses 60 meilleures recettes simples et gourmandes pour toute la famille : - Des petits-déjeuners salés avec, par exemple, son avocado toast à l'avoine, ou sucrés avec l'incontournable pâte à tartiner IG bas, entre autres ; - Des apéros conviviaux avec les muffins salés butternut et noix ou les crackers sarrasin-fromage ; - Des plats savoureux comme les légumes de saison rôtis au four à la feta ou le wok de crevettes aux légumes et aux vermicelles de soja ; - Des desserts et collations avec le crumble pommes-ananas ou le gâteau tout chocolat. Composez vos assiettes IG bas pour vous sentir plus légère !

Par Marie-Laure André
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Marie-Laure André

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Diététiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes assiettes IG bas par Marie-Laure André

Commenter ce livre

 

Mes assiettes IG bas

Marie-Laure André

Paru le 21/05/2026

160 pages

Leduc.s éditions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028538101
9791028538101
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.