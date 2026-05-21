Mes assiettes IG bas

Vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré vos efforts ? Vous avez souvent des baisses d'énergie après les repas sans raison ? Des envies de sucre incontrôlables en milieu d'après-midi ? Et si la cause était la composition de vos repas ? Avez-vous pensé à adopter l'alimentation IG bas ? Marie-Laure André, @marielaure_andre, l'experte diététicienne-nutritionniste suivie par + de 550 000 abonnés, vous donne toutes les clés pour choisir les bons aliments pour débuter, les indispensables des placards et surtout répond à toutes vos questions : comment adapter ses recettes IG bas aux régimes sans gluten ou sans lactose, quels sont les produits à favoriser ou à éviter, comment composer des menus IG bas équilibrés... Marie-Laure André vous ouvre ensuite les portes de sa cuisine et vous livre ses 60 meilleures recettes simples et gourmandes pour toute la famille : - Des petits-déjeuners salés avec, par exemple, son avocado toast à l'avoine, ou sucrés avec l'incontournable pâte à tartiner IG bas, entre autres ; - Des apéros conviviaux avec les muffins salés butternut et noix ou les crackers sarrasin-fromage ; - Des plats savoureux comme les légumes de saison rôtis au four à la feta ou le wok de crevettes aux légumes et aux vermicelles de soja ; - Des desserts et collations avec le crumble pommes-ananas ou le gâteau tout chocolat. Composez vos assiettes IG bas pour vous sentir plus légère !