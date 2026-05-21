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Guide de poche de l'astrologie

Catherine Aubier

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Tous les secrets de l'astrologie réunis dans un guide ultra complet Vous vous interrogez sur une décision ou une direction à prendre ? Sur la meilleure façon de gérer une situation ou une relation nouvelle ? L'astrologie est un art universel : il se pratique et se cultive pour devenir un guide intérieur. Retrouvez toutes les clés pour débuter ou vous perfectionner en astrologie : - Apprenez à utiliser les outils de l'astrologue : signes, planètes, maisons... - Interprétez votre thème astral et celui de vos proches grâce à une méthode progressive, des cas pratiques détaillés et des témoignages. - Découvrez les différentes applications de l'astrologie : connaissance de soi, prévision des événements, potentialités et orientation professionnelle, vie affective, santé... - Plus de 50 thèmes de personnalités d'hier et d'aujourd'hui, de Napoléon à Kamala Harris en passant par Marylin Monroe, Serge Gainsbourg, Simone Veil et Louane.

Par Catherine Aubier
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Catherine Aubier

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Signes du zodiaque

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Guide de poche de l'astrologie

Catherine Aubier

Paru le 21/05/2026

432 pages

Leduc.s éditions

9,90 €

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