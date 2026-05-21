Fragments, contes, philosophie, psychologie, satire, poèmes en prose, critique littéraire, rêves, admonestations à soi-même, paraboles, citations commentées, anecdotes... Ludwig Hohl, écrivain radical, " enfant terrible " de la littérature germanophone, a fait de la note un instrument de rigueur intellectuel et de combat contre la médiocrité. Publiées en 1944 et 1954, rééditées par Suhrkamp Verlag au début des années 1970, les Notes constituent son oeuvre emblématique. La présente édition présente deux des douze sections des Notes : " Varia ", où se croisent, en un mouvement permanent, des réflexions sur la création, le travail, la solitude ou encore la vérité, et " Image ", qui se concentre sur les liens entre vision, pensée, écriture et connaissance. Notes. Varia et Image est accompagné d'une préface inédite d'Etienne Barilier, traducteur des Notes intégrales publiées en 1982 aux Editions L'Age d'Homme.