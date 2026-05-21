Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Notes

Ludwig Hohl

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fragments, contes, philosophie, psychologie, satire, poèmes en prose, critique littéraire, rêves, admonestations à soi-même, paraboles, citations commentées, anecdotes... Ludwig Hohl, écrivain radical, " enfant terrible " de la littérature germanophone, a fait de la note un instrument de rigueur intellectuel et de combat contre la médiocrité. Publiées en 1944 et 1954, rééditées par Suhrkamp Verlag au début des années 1970, les Notes constituent son oeuvre emblématique. La présente édition présente deux des douze sections des Notes : " Varia ", où se croisent, en un mouvement permanent, des réflexions sur la création, le travail, la solitude ou encore la vérité, et " Image ", qui se concentre sur les liens entre vision, pensée, écriture et connaissance. Notes. Varia et Image est accompagné d'une préface inédite d'Etienne Barilier, traducteur des Notes intégrales publiées en 1982 aux Editions L'Age d'Homme.

Par Ludwig Hohl
Chez Florides helvètes

|

Auteur

Ludwig Hohl

Editeur

Florides helvètes

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notes par Ludwig Hohl

Commenter ce livre

 

Notes

Ludwig Hohl

Paru le 21/05/2026

Florides helvètes

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940775675
9782940775675
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.