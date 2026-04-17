Théorie du feu de camp

La hiérarchie, loin d'être le mauvais souvenir d'une époque révolue, continue de régenter nos rapports, que ce soit dans les relations de travail ou dans les groupes militants. Pourtant, personne, pas même ceux qui prétendent s'organiser sans elle ou contre elle, ne parvient à s'en défaire. Sans doute est-ce parce que nous peinons à nous la figurer et donc à la penser. En renversant l'image classique de l'échelle verticale, Ghislain Casas propose de considérer la hiérarchie depuis l'horizontalité d'un groupe réuni autour d'un feu de camp central dont chacun cherche à s'approcher le plus possible. En développant cette image et en interrogeant ses présupposés philosophiques et sociologiques, ce livre pose de manière inédite la question d'une vie sans pouvoir.