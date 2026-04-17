L'Immortel Bartfuss

Aharon Appelfeld propose une autre vision de la Shoah, celle de l'antihéros, rescapé des camps, nostalgique de son passé qui le poursuit. Bartfuss est immortel. Evadé d'un camp de la mort, il s'est caché dans les forêts avoisinantes, puis s'est réfugié sur la côte italienne, avant d'embarquer pour Israël. Il a survécu avec plus de cinquante balles dans le corps. Parfois, pris d'une irrépressible envie de vivre, une mystérieuse force l'oblige à attendre. Seul, indifférent aux autres, est-il condamné à être poursuivi par les fantômes du passé ? "Le grand Aharon Appelfeld poursuit sans relâche son exploration de l'intime des maux engendrés par la Shoah". LE MONDE Aharon Appelfeld (Czernowitz, 1932-Jérusalem, 2018) est l'un des plus grands écrivains de notre temps. Lauréat de plusieurs récompenses, dont les prix Nelly-Sachs et Médicis étranger, il est l'auteur d'une importante oeuvre romanesque. Publiés en France par les Editions de l'Olivier, ses livres sont tous disponibles chez Points. Traduit de l'hébreu par Sylvie Cohen