Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

L'invention des désirades et autres poèmes

Daniel Maximin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un recueil traversé par des thématiques fortes, comme l'identité, par l'un des plus grands poètes antillais contemporains Daniel Maximin chante l'histoire et les cultures de l'archipel Caraïbe, chaque île ouverte aux quatre continents qui la constituent : Afrique, Europe, Asie et Amériques. Sa poésie démêle les cris et les silences, les paroles volcaniques, les mélodies d'amour et les musiques insulaires, dans un tissage solaire qui part des racines pour accueillir les fruits de création, offerts à tous les possibles de l'autre et de l'ailleurs. Une goutte de désert jetée à l'eau Recrée nos désirades Sur la mer des Antilles Procession de grains d'or au cou de l'Amérique Daniel Maximin, né à la Guadeloupe, est poète, romancier et essayiste. Il est notamment l'auteur de trois romans parus au Seuil : L'Isolé Soleil (1981, Points 2001), Soufrières (1987, Points 1995), L'île et une nuit (1996, Points 2002) ; d'un récit autobiographique : Tu, c'est l'enfance (Gallimard 2004, en poche chez Caraïbéditions 2024) ; de deux essais au Seuil : Les Fruits du cyclone, une géopoétique de la Caraïbe (2006) et Aimé Césaire, frère volcan (2013). Son quatrième roman, S alves de blues , a paru en 2025 (Caraïbéditions). Edition revue et augmentée par l'auteur

Par Daniel Maximin
Chez Points

|

Auteur

Daniel Maximin

Editeur

Points

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'invention des désirades et autres poèmes par Daniel Maximin

Commenter ce livre

 

L'invention des désirades et autres poèmes

Daniel Maximin

Paru le 17/04/2026

160 pages

Points

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041418152
9791041418152
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.