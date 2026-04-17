L'invention des désirades et autres poèmes

Un recueil traversé par des thématiques fortes, comme l'identité, par l'un des plus grands poètes antillais contemporains Daniel Maximin chante l'histoire et les cultures de l'archipel Caraïbe, chaque île ouverte aux quatre continents qui la constituent : Afrique, Europe, Asie et Amériques. Sa poésie démêle les cris et les silences, les paroles volcaniques, les mélodies d'amour et les musiques insulaires, dans un tissage solaire qui part des racines pour accueillir les fruits de création, offerts à tous les possibles de l'autre et de l'ailleurs. Une goutte de désert jetée à l'eau Recrée nos désirades Sur la mer des Antilles Procession de grains d'or au cou de l'Amérique Daniel Maximin, né à la Guadeloupe, est poète, romancier et essayiste. Il est notamment l'auteur de trois romans parus au Seuil : L'Isolé Soleil (1981, Points 2001), Soufrières (1987, Points 1995), L'île et une nuit (1996, Points 2002) ; d'un récit autobiographique : Tu, c'est l'enfance (Gallimard 2004, en poche chez Caraïbéditions 2024) ; de deux essais au Seuil : Les Fruits du cyclone, une géopoétique de la Caraïbe (2006) et Aimé Césaire, frère volcan (2013). Son quatrième roman, S alves de blues , a paru en 2025 (Caraïbéditions). Edition revue et augmentée par l'auteur