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Overdose de sentiments

Coco-Nobody-knows

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Overdose de sentiments est un récit brut et sans compromis d'une jeune femme luttant contre ses démons. A travers des crises, des rechutes et des éclairs de lucidité, elle transforme sa douleur en force, refusant de sombrer. Chaque mot, chaque page, est un coup de poing, un acte de résistance contre la destruction et un appel à la renaissance. L'écriture n'y est pas un refuge, mais une arme, une promesse de lumière dans l'obscurité. Ce témoignage sans fard ni détour offre un portrait d'une femme qui se reconstruit, pas à pas, à travers ses cicatrices.

Par Coco-Nobody-knows
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Coco-Nobody-knows

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Overdose de sentiments

Coco-Nobody-knows

Paru le 25/03/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791044031228
9791044031228
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