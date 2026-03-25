Overdose de sentiments est un récit brut et sans compromis d'une jeune femme luttant contre ses démons. A travers des crises, des rechutes et des éclairs de lucidité, elle transforme sa douleur en force, refusant de sombrer. Chaque mot, chaque page, est un coup de poing, un acte de résistance contre la destruction et un appel à la renaissance. L'écriture n'y est pas un refuge, mais une arme, une promesse de lumière dans l'obscurité. Ce témoignage sans fard ni détour offre un portrait d'une femme qui se reconstruit, pas à pas, à travers ses cicatrices.