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#Comics

Supergirl

Tom King, Bilquis Evely

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Kara Zor-El a vécu bien des aventures épiques mais elle cherche aujourd'hui un sens à son existence. Témoin de la destruction de sa planète, elle fut envoyée sur Terre avec pour mission de protéger un petit cousin qui finira par ne plus avoir besoin d'elle. A quoi tout cela a-t-il servi ? Où qu'elle aille, l'ombre de Superman semble la suivre jusqu'à la faire douter de sa propre légitimité. Perdue dans ses questionnements existentiels, Kara taquine la bouteille le soir de son 21e anniversaire lorsque sa trajectoire percute celle de Ruthye, jeune extraterrestre en quête de vengeance...

Par Tom King, Bilquis Evely
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Tom King, Bilquis Evely

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Supergirl

Tom King, Bilquis Evely

Paru le 17/04/2026

280 pages

Urban Comics Editions

25,00 €

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