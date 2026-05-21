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#Essais

Mon corps, c'est de l'or

Geoffrey Janier-Dubry

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Et si accorder un peu d'attention à notre corps et ce qu'il nous signale, si mettre un brin de conscience sur nos mouvements quotidiens, nous permettait de garder la forme et la santé ? C'est ce que nous propose Geoffrey Janier-Dubry, ostéopathe. Il attire notre attention sur certains gestes que nous faisons sans conscience et qui sont parfois source de souffrances ; il nous propose un regard neuf sur notre corps, tous les jours renouvelé, pour vivre de nouvelles sensations au quotidien. Notre façon de marcher ou de respirer peuvent être de puissants leviers pour notre santé. Voici un livre très pratique et plein d'entrain, abondamment illustré de dessins en couleurs. Il donne à voir les parties du corps à l'aide de dessins.

Par Geoffrey Janier-Dubry
Chez Le Souffle d'Or

|

Auteur

Geoffrey Janier-Dubry

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Garder la forme

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Mon corps, c'est de l'or

Geoffrey Janier-Dubry

Paru le 21/05/2026

142 pages

Le Souffle d'Or

19,00 €

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Scannez le code barre 9782840589877
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