Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Comics

Mésaventures à Midvale

Sophie Campbell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est temps pour Kara Zor-El de repartir à zéro, de renouer avec ses racines. Après avoir quitté Metropolis, elle décide de retrouver la ville de ses débuts : Midvale. Mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu'un autre a déjà pris sa place. Alors que Kara lutte pour reprendre son identité et déjouer les plans de cet imposteur, un danger grandit dans l'ombre, un ennemi lié à son propre passé. Et pour affronter cette menace, elle devra compter sur une alliée aussi brillante qu'imprévisible : Lena Luthor.

Par Sophie Campbell
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Sophie Campbell

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mésaventures à Midvale par Sophie Campbell

Commenter ce livre

 

Mésaventures à Midvale

Sophie Campbell

Paru le 17/04/2026

152 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791026855934
9791026855934
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.