Mésaventures à Midvale

Il est temps pour Kara Zor-El de repartir à zéro, de renouer avec ses racines. Après avoir quitté Metropolis, elle décide de retrouver la ville de ses débuts : Midvale. Mais à son arrivée, elle découvre avec stupeur qu'un autre a déjà pris sa place. Alors que Kara lutte pour reprendre son identité et déjouer les plans de cet imposteur, un danger grandit dans l'ombre, un ennemi lié à son propre passé. Et pour affronter cette menace, elle devra compter sur une alliée aussi brillante qu'imprévisible : Lena Luthor.