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La Biodanza : pulser, aimer, partager

Prat paula Roulin, Paula Roulin Prat

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Souhaitez-vous sortir de la solitude ? Retrouver votre élan de vie profond, la pulsation naturelle de la vie ? C'est ce que propose la Biodanza, une activité dansée créée par le chilien Rolando Toro Araneda. Elle se pratique en groupe et allie la musique, le mouvement et l'expérience. Découvrez ses origines, sa structure, ses objectifs, ses bienfaits. Le mouvement permet de toucher des éléments inconscients et de les révéler. Elle se base aussi sur la biologie, la physiologie et les neurosciences. Dans notre quotidien toujours plus exigeant, accéléré, la Biodanza propose un espace de ressourcement, une expérience originale en groupe, joyeuse et chaleureuse ; elle nous invite à vivre pleinement notre existence, en connexion profonde avec nous-même et le monde qui nous entoure. Elle nous amène à une nouvelle sensibilité face à la vie, nous apprend à ressentir, à vibrer avec la vie plutôt qu'à la contrôler.

Par Prat paula Roulin, Paula Roulin Prat
Chez Le Souffle d'Or

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Auteur

Prat paula Roulin, Paula Roulin Prat

Editeur

Le Souffle d'Or

Genre

Connaissance de soi

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La Biodanza : pulser, aimer, partager

Prat paula Roulin, Paula Roulin Prat

Paru le 21/05/2026

144 pages

Le Souffle d'Or

13,90 €

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