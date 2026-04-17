Architecture vénitienne de La Canée et Réthymnon, les environs touristiques d'Héraklion, les bâtiments colorés d'Agios Nikolaos. Les plus belles plages aux sables fins et les eaux d'émeraude. Le trekking dans les gorges et les montagnes. Les vestiges antiques répartis sur l'île. Le meilleur de la cuisine méditerranéenne - huile d'olive, feta, fruits de mer et vin local. Toutes les attractions qui créent l'atmosphère unique de l'île sont décrites dans ce guide. GUIDE : - 11 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 45 sites traités ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - contient toutes les attractions décrites dans le guide.