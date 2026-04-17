Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Crète

Express Map, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Architecture vénitienne de La Canée et Réthymnon, les environs touristiques d'Héraklion, les bâtiments colorés d'Agios Nikolaos. Les plus belles plages aux sables fins et les eaux d'émeraude. Le trekking dans les gorges et les montagnes. Les vestiges antiques répartis sur l'île. Le meilleur de la cuisine méditerranéenne - huile d'olive, feta, fruits de mer et vin local. Toutes les attractions qui créent l'atmosphère unique de l'île sont décrites dans ce guide. GUIDE : - 11 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 45 sites traités ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - contient toutes les attractions décrites dans le guide.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Grèce-Crète

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crète par Express Map, Xxx

Commenter ce livre

 

Crète

Express Map, Xxx

Paru le 17/04/2026

132 pages

Express Map

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788383556369
9788383556369
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.