Coudre avec Wanderjuna

Coudre son premier dressing aux côtés de Wander Juna, c'est désormais possible ! L'influenceuse couture a imaginé 12 pièces des plus tendances aux intemporelles. Elle a spécialement tenu à les rendre accessibles à tous les niveaux de couture pour permettre à chacun·e de ressentir la fierté de dire : " C'est moi qui l'ai fait ! " Justine, fondatrice de la marque Wanderjuna, a créé 1 2 modèles à coudre , accessibles du niveau débutant au niveau intermédiaire. Il s'agit d'un grand cabas et de 11 vêtements de saison printemps-été pour coudre des matières faciles, comme le coton, à des plus techniques comme le jersey. Les vêtements sont des pièces ultra tendance (le body , le legging en jersey, le pull cache-coeur en maille, la jupe plissée, le grand cabas) et des classiques (une blouse, un débardeur, une jupe à nouer, un pantalon élastiqué, une robe de plage, une robe ajustée, une veste surchemise). Ils sont répartis en quatre chapitres correspondant à différents styles : casual, bohème, girlboss et cozy. Les tenues casual proposent des pièces simples à coudre et agréables à porter au quotidien, alliant confort et style sans effort. Les tenues bohèmes sont des vêtements fluides et légers, empreints de liberté, idéals pour celles qui aiment les coupes naturelles et les détails poétiques. Les tenues girlboss se déclinent en pièces élégantes, structurées et pensées pour celles qui souhaitent se sentir puissantes et sûres d'elles, au travail comme ailleurs. Les tenues cosy explorent les vêtements doux, enveloppants et ultra-confortables, parfaits pour les moments de détente. En fin d'ouvrage, un cahier technique présente le matériel indispensable ainsi que les gestes de base de la couture. Au début de l'ouvrage, un tableau présentant toutes les techniques de couture abordées dans le livre pour se les rappeler en un clin d'oeil, et prendre confiance en soi, dans son apprentissage et son perfectionnement de la couture. Les deux planches de patrons sont glissées sous les rabats avant et arrière du livre. Certains modèles ne nécessitent pas de patrons.