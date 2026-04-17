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#Album jeunesse

Olga et le liseron de poche

Marina Philippart, Julie Rouanne

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Olga adore son jardin, surtout le trou et le tas de terre. Une vallée et une montagne : tout un monde à explorer ! Ce coin de nature en friche est plein de vie, d'abeilles sauvages qui virevoltent. Mais des travaux sont prévus pour rendre le jardin tout plat. Les abeilles sont en danger ! La grosse tractopelle ratisse, aplanit, détruit. Heureusement, la vie reprend ses droits. Des pousses de liseron sortent de terre à vue d'oeil, accompagnées de fourmis, cloportes et vers de terre. Olga leur aménage un nouveau jardin, pour qu'ils se sentent bien. S'adressant à des enfants très jeunes, ce livre invite à considérer autrement le monde vivant, à observer et écouter les animaux et végétaux plutôt que de chercher à les domestiquer. Julie Rouanne restitue avec justesse la naissance d'une conscience écologique, ancrée dans le concret et le ressenti enfantin. Marina Philippart peint une végétation luxuriante, vivace, qui fourmille de vie.

Par Marina Philippart, Julie Rouanne
Chez Versant Sud

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Auteur

Marina Philippart, Julie Rouanne

Editeur

Versant Sud

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

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Olga et le liseron de poche

Marina Philippart, Julie Rouanne

Paru le 17/04/2026

40 pages

Versant Sud

16,50 €

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