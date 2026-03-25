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Traumatismes

Muriel Mosconi

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"Le trauma freudien est un Je ne sais pas, lui-même impensable, puisqu'il suppose un Je pense démantelé de toute pensée [... ]. C'est pour autant que le désir de l'Autre est informulable dans le fantasme traumatique que le désir prend germe dans [... ] le désir (de savoir)". Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre (Paris, Seuil, 2006, p. 273-274). Cette définition, qui se réfère à Descartes et à Hegel, articule le réel incompréhensible, impossible à appréhender ou à penser, d'un trauma, et la manière dont le fantasme l'interprète. L'énigme du désir de l'Autre, traumatique, suscite le désir de savoir inconscient du sujet et la répétition de symptômes ou de formations symptomatiques, les rêves traumatiques par exemple, dans une tentative de traitement. Le savoir est ici entre parenthèses, car il ne se déploie que sur le radical Je ne sais pas qui fonde l'inconscient, par opposition au Savoir absolu hégélien, et qu'il ne s'articule à la vérité que de manière paradoxale. Sur la lancée de Freud et de Lacan, ce numéro étudie les traumatismes, structuraux et contingents, dans leurs conséquences cliniques et civilisationnelles et la manière dont la psychanalyse y répond. Pour cela, les auteurs explorent les différents pans psychanalytiques des élaborations clinico-théoriques des traumatismes, en faisant certaines avancées. Ils s'appuient sur la clinique et ses déclinaisons structurales, bien sûr, mais aussi sur le champ culturel, de la littérature aux témoignages historiques.

Par Muriel Mosconi
Chez Hermann

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Auteur

Muriel Mosconi

Editeur

Hermann

Genre

Revues de psychanalyse

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Traumatismes

Muriel Mosconi

Paru le 25/03/2026

280 pages

Hermann

25,00 €

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Scannez le code barre 9791037048356
9791037048356
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