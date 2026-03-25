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La Guerre du Retour

Adi Schwartz, Einat Wilf

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En 1948, sept cent mille Palestiniens sont contraints de quitter leur foyer lors de la première guerre israélo-arabe. Près de quatre-vingt ans plus tard, leurs descendants sont toujours considérés comme réfugiés et se comptent par millions. Dans La Guerre du Retour, Adi Schwartz et Einat Wilf, deux intellectuels issus de la gauche israélienne, révèlent comment est né le rêve palestinien d'un "droit au retour" pour devenir, au fil des années, une revendication indiscutable qui represente le principal obstacle à toute avancée diplomatique dans le conflit israélo-palestinien. Ils montrent comment l'UNRWA, l'agence des Nations unies chargée des réfugiés palestiniens, a contribué à perpétuer ce conflit au lieu de le résoudre. Les auteurs soutiennent que cette exigence n'a ni fondement juridique ni justification morale, et appellent la communauté internationale à reconnaître cette réalité, condition indispensable à une paix véritable entre Israéliens et Palestiniens.

Par Adi Schwartz, Einat Wilf
Chez Hermann

|

Auteur

Adi Schwartz, Einat Wilf

Editeur

Hermann

Genre

Conflit israélo-palestinien

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La Guerre du Retour

Adi Schwartz, Einat Wilf

Paru le 25/03/2026

288 pages

Hermann

24,00 €

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Scannez le code barre 9791037047649
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