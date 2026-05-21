Le potager abondant

Ce guide vous permettra de transformer votre potager en véritable espace nourricier ! Cultiver des légumes ne devrait être ni complexe ni sorcier. Que vous jardiniez en pleine terre ou en contenants, dans un grand espace ou sur un balcon, plusieurs trucs de pros peuvent être adaptés à l'échelle de votre potager familial afin de multiplier vos récoltes et de simplifier l'acte de jardiner. Dans ce livre, Dany Bouchard et Vincent Marcoux, fondateurs de "l'Académie potagère", partagent leur savoir-faire maraîcher pour vous aider à tirer le plein potentiel de votre potager. Vous apprendrez à : organiser votre espace avec des planches de culture permanentes et ergonomiques ; établir la densité de plantation optimale de vos cultures ; améliorer la santé de votre sol ; choisir les cultures qui répondent à vos besoins, les quantités et le moment d'implantation ; utiliser la contre-plantation pour maximiser les espaces libres au jardin ; entretenir votre jardin avec des outils simples et accessibles ; prévenir les mauvaises herbes et les dommages causés par les ravageurs ; produire des semis intérieurs en santé ; instaurer des stratégies pour prolonger la saison de jardinage ; et bien plus !