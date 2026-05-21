Football - A l'attaque des idées reçues

Après le succès de Football - Coup de pied dans 50 idées reçues, l'auteur revient avec une quarantaine de nouveaux préjugés liés plus particulièrement à l'entraînement et la compétition. "Il faut croiser les courses" "Il faut orienter ses épaules face à la cible" "Il faut faire une grosse préparation" "Pas de musculation avec charge chez les jeunes" "Il faut motiver les joueurs" "Il faut travailler la vitesse la veille de match" "Il ne faut pas réagir à chaud" "Il y a une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque" Tous les passionnés du ballon rond ont déjà entendu ces idées reçues (et bien d'autres) mais pouvons-nous réellement nous y fier ? Cet ouvrage remet en cause, à travers l'exemple du football, les lieux communs de la performance sportive, qu'elle soit technique, tactique, physique ou mentale. Il s'adresse à tous les passionnés de sport, entraîneurs et éducateurs, pratiquants ou non, supporters, parents ou dirigeants, etc. Son ambition est de permettre une meilleure compréhension du phénomène sportif dans toutes ses dimensions. En s'appuyant sur des exemples marquants de l'histoire du sport, mais aussi sur son expérience du terrain, sur la littérature, et enfin sur des données scientifiques, l'auteur vous livre des analyses et explications aussi riches qu'originales.