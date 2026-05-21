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Réconciliation et pardon dans la sphère familiale

Olivier Abel

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Peu de travaux sur le couple et la famille abordent les possibilités de réconciliation, voire de pardon, comme moyen de rompre avec le cycle infernal du ressentiment, de la haine et de la vengeance. La réconciliation due à des circonstances de la vie correspond à une nécessité de cohabitation raisonnable, mais n'est pas sans ambiguïté ni limites. Elle n'est pas le pardon, mais parfois une étape pouvant y mener dans un cheminement qui n'est ni obligatoire ni ne se prescrit. La vie quotidienne comme la clinique familiale témoignent du dilemme entre conditionnalité du pardon ordinaire et inconditionnalité du pardon pur (Abel, 2000). Sa difficulté est-elle à la mesure de l'offense ou du crime subi, à celle des résistances contre-transférentielles des thérapeutes ? Ce numéro de Dialogue est ouvert à toutes les questions et réflexions sur le thème de la réconciliation et du pardon. Il se centrera sur le contexte du couple et de la famille, parfois dans une dimension transgénérationnelle ou du groupe familial élargi.

Par Olivier Abel
Chez Erès

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Auteur

Olivier Abel

Editeur

Erès

Genre

Histoire de la psychologie

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Réconciliation et pardon dans la sphère familiale

Olivier Abel

Paru le 02/07/2026

Erès

22,00 €

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