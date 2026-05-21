Santé environnementale et politiques locales

- Une approche globale et incontournable "One Health" , qui relie santé humaine, animale et environnementale - Des solutions concrètes pour les territoires à travers des exemples de terrain et des leviers opérationnels - Un appel à transformer les défis en opportunités : repenser les politiques publiques, intégrer la justice sociale, faire de la santé un pilier central de la transition écologique et sociétale A l'heure où les crises environnementales, sanitaires et sociales s'entrecroisent, cet ouvrage propose une lecture essentielle de l'approche "One Health" - "Une seule santé" qui met en lumière l'interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale. A la fois guide pratique et ouvrage de référence, il offre des clés concrètes pour agir et transformer les territoires : aménagement, mobilités, alimentation, qualité de l'air et de l'eau, gouvernance, avec l'objectif de concilier développement, justice sociale et préservation des écosystèmes. S'appuyant sur des initiatives de terrain et des expériences inspirantes, il montre que, malgré les obstacles, une transition juste et résiliente est possible, à condition de décloisonner les politiques publiques et de renforcer le rôle des territoires. Ce livre s'adresse aux collectivités, aux professionnels et à tous les acteurs engagés dans la transformation des territoires. Plus qu'un constat, il invite à agir : la santé n'est pas un secteur, mais une condition de vie partagée - un levier pour construire une société plus solidaire, durable et humaine.