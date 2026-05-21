Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Santé environnementale et politiques locales

Gilbert Hangard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Une approche globale et incontournable "One Health" , qui relie santé humaine, animale et environnementale - Des solutions concrètes pour les territoires à travers des exemples de terrain et des leviers opérationnels - Un appel à transformer les défis en opportunités : repenser les politiques publiques, intégrer la justice sociale, faire de la santé un pilier central de la transition écologique et sociétale A l'heure où les crises environnementales, sanitaires et sociales s'entrecroisent, cet ouvrage propose une lecture essentielle de l'approche "One Health" - "Une seule santé" qui met en lumière l'interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale. A la fois guide pratique et ouvrage de référence, il offre des clés concrètes pour agir et transformer les territoires : aménagement, mobilités, alimentation, qualité de l'air et de l'eau, gouvernance, avec l'objectif de concilier développement, justice sociale et préservation des écosystèmes. S'appuyant sur des initiatives de terrain et des expériences inspirantes, il montre que, malgré les obstacles, une transition juste et résiliente est possible, à condition de décloisonner les politiques publiques et de renforcer le rôle des territoires. Ce livre s'adresse aux collectivités, aux professionnels et à tous les acteurs engagés dans la transformation des territoires. Plus qu'un constat, il invite à agir : la santé n'est pas un secteur, mais une condition de vie partagée - un levier pour construire une société plus solidaire, durable et humaine.

Par Gilbert Hangard
Chez Tec & Doc Lavoisier

|

Auteur

Gilbert Hangard

Editeur

Tec & Doc Lavoisier

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Santé environnementale et politiques locales par Gilbert Hangard

Commenter ce livre

 

Santé environnementale et politiques locales

Gilbert Hangard

Paru le 21/05/2026

212 pages

Tec & Doc Lavoisier

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743029067
9782743029067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.