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Alertes et lanceurs d'alerte

Francis Chateauraynaud

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On n'est pas des balances ! L'expression "lanceur d'alerte" a été forgée en janvier 1996 par Francis Chateauraynaud lui-même. A l'origine, elle était destinée à dépasser des notions trop réductrices : la prophétie, entachée d'irrationalité ; l'alerte technique, résultant de protocoles ; la dénonciation ou la révélation du scandale, dépendant de la légalité ou de la légitimité d'une situation. Or, comment désigner les personnes ou les groupes qui, rompant le silence, passent à l'action pour signaler l'imminence, ou la simple possibilité, d'un enchaînement catastrophique ? Depuis, la formule a fait florès. Venant remplir un vide conceptuel, elle est aujourd'hui utilisée plus ou moins précisément dans de multiples contextes, souvent comme traduction du terme anglo-saxon whistleblower. Francis Chateauraynaud saisit ici l'occasion d'en repréciser les contours. Un lanceur d'alerte ne devrait-il pas être celui dont l'alerte s'oriente vers un intérêt collectif, un bien commun, une valeur universalisable ?

Par Francis Chateauraynaud
Chez Presses Universitaires de France

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Auteur

Francis Chateauraynaud

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

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Alertes et lanceurs d'alerte

Francis Chateauraynaud

Paru le 21/05/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

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