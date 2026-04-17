I wanna be your Eggman

Eggman l'illusionniste est de retour pour de nouvelles aventures ! Après I am the Eggman (2021) et From Eggman to Eggman (2022), l'oeuf à pattes le plus attachant de la bande dessinée revient pour un nouvel opus savoureux. Questionnements enchâssés, pensées analogiques, énigmes dessinées et effets de miroir, José Parrondo fait une nouvelle fois feu de tout bois pour façonner ce monde délicieusement décalé. Dans ce troisième volume, suivez Eggman dans ses tribulations et rencontrez un arbre somnambule, un escargot glouton, des trous de souris et des trous de serrures, des chaises en quête de repos, un facteur, des livres têtus, une clef géante, des feuilles vo-lantes... on en passe et des meilleurs ! Et Eggman de se téléporter dans un univers parallèle : aux strips à la ligne claire répon-dent d'énigmatiques peintures à l'acrylique gouache, reproduites au milieu du livre en Pantone rose et vert.