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I wanna be your Eggman

José Parrondo

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Eggman l'illusionniste est de retour pour de nouvelles aventures ! Après I am the Eggman (2021) et From Eggman to Eggman (2022), l'oeuf à pattes le plus attachant de la bande dessinée revient pour un nouvel opus savoureux. Questionnements enchâssés, pensées analogiques, énigmes dessinées et effets de miroir, José Parrondo fait une nouvelle fois feu de tout bois pour façonner ce monde délicieusement décalé. Dans ce troisième volume, suivez Eggman dans ses tribulations et rencontrez un arbre somnambule, un escargot glouton, des trous de souris et des trous de serrures, des chaises en quête de repos, un facteur, des livres têtus, une clef géante, des feuilles vo-lantes... on en passe et des meilleurs ! Et Eggman de se téléporter dans un univers parallèle : aux strips à la ligne claire répon-dent d'énigmatiques peintures à l'acrylique gouache, reproduites au milieu du livre en Pantone rose et vert.

Par José Parrondo
Chez L'Association

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Auteur

José Parrondo

Editeur

L'Association

Genre

Divers

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I wanna be your Eggman

José Parrondo

Paru le 17/04/2026

144 pages

L'Association

19,00 €

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Scannez le code barre 9782844149794
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