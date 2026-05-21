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Goth Chibis

Yoai

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Apprenez à dessiner d'adorables personnages gothiques dans un style manga classique et à créer leur version chibi. Amusez-vous à imaginer des kemonomimi et autres créatures tout simplement kawaii. Mêlez une esthétique sombre et romantique à l'irrésistible charme des chibis. Grâce à des tutoriels simples détaillés étape par étape, de niveau intermédiaire ou avancé, vous maîtriserez les techniques de dessin, traditionnelles et numériques. De nombreuses astuces et des modèles de make-up et de mode vous aideront à compléter votre univers ! Yoai est une artiste qui vit à Toronto, au Canada. Rejoignez ses milliers de fans et suivez-la sur Instagram @yoaihime

Par Yoai
Chez Vigot

|

Auteur

Yoai

Editeur

Vigot

Genre

Dessin

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Goth Chibis

Yoai trad. Eve Vila

Paru le 07/05/2026

143 pages

Vigot

20,90 €

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Scannez le code barre 9782711427666
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