Goth Chibis

Apprenez à dessiner d'adorables personnages gothiques dans un style manga classique et à créer leur version chibi. Amusez-vous à imaginer des kemonomimi et autres créatures tout simplement kawaii. Mêlez une esthétique sombre et romantique à l'irrésistible charme des chibis. Grâce à des tutoriels simples détaillés étape par étape, de niveau intermédiaire ou avancé, vous maîtriserez les techniques de dessin, traditionnelles et numériques. De nombreuses astuces et des modèles de make-up et de mode vous aideront à compléter votre univers ! Yoai est une artiste qui vit à Toronto, au Canada. Rejoignez ses milliers de fans et suivez-la sur Instagram @yoaihime